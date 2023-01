Frisørsalong ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 48 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 255.911 kroner i skyldig skatt og moms med mer

48-åringen har drevet en frisørsalong i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

48-åringen erkjente i rettsmøtet at han skylder penger til Skatteetaten, men at det ikke er av et så stort omfang som Skatteetaten har krevd. Han opplyste også at han ikke har noen eiendeler med verdi av betydning, og at hans inntekt går til dekning av løpende utgifter. Han forklarte også at han i tillegg har noe gjeld utover kravet fra Skatteetaten. 48-åringen erkjente at han er insolvent ved at han ikke klarer å betale kravet, men motsatte seg åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at Skatteetaten har forfalte krav mot saksøkte på 255 911 kroner. Saksøktes innsigelser til kravets størrelse er ikke konkretisert, utover at han mener at kravet er for stort. Retten legger til grunn at Skatteetatens fremstilling er riktig, og at de har et krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 4. oktober 2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. februar.

