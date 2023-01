Tatt i 96 km/t i 50-sone

Den 25 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Blant annet erkjente han å ha kjørt i 96 kilometer i timen i Bergelandstunnelen i Stavanger.

Retten la til grunn at han onsdag 24. august i fjor noe etter klokken 23.00 førte samboeren sin personbil i tunnelen med en hastighet av 96 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 50 km/t. Målingen ble gjort ved at det ble foretatt en gjennomsnittsmåling av farten hans. Kjøringen fant også sted uten at 25-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten fant ikke noen formildende omstendigheter ved kjøringen.

«I skjerpende retning legges det vekt på at kjøringen fant sted i en tunnel og at tiltalte hadde tre passasjerer. Det er også skjerpende at tiltalte i 2021 ble domfelt for ruspåvirket kjøring», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager.

Han ble også gitt 15 måneders sperrefrist for å erverve førerrett.

