Gårdbruker slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som, begjærte at en mann i 20-årene ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 745.543 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Mannen har jobbet som gårdbruker og har drevet dette som et enkeltpersonforetak.

Han møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Sandnes tinghus, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 07.09.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 16. februar.

