Ble anmeldt for å ikke ha stoppet for kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland torsdag formiddag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontrute.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for feil merking av bredde.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for tørr svingskive.

Fire kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Én fører fikk 3000 kroner i gebyr for manglende kjennemerke på kjøretøyet

Én fører ble anmeldt for ikke å stoppe for skiltet kontroll.

Det ble også avholdt en kontroll på Krossmoen onsdag.

Da var resultatet følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander og lys montert i frontrute.

Ett kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

En passasjer fikk 1500 kroner i gebyr for ikke å bruke bilbelte.

To foretak fikk 16000 kroner i gebyr hver for gjentakende manglende autopassavtale for tung bil.

