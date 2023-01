Ble stoppet med for mye i lasten

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for feil bruk av underkjøringshinder.

To kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

Blant annet måtte et kjøretøy tappe ut vann for å komme ned i lovlig vekt.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstand i frontrute.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende merking av spesialtransport.

To kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Ett foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende bombrikkeavtale.

Én fører fikk 500 kroner i gebyr for ikke medbrakt førerkort.

Én fører fikk 6000 kroner i gebyr for seks dekk som ikke tilfredsstilte kravene for vinterdekk.

Også på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland ble det holdt en kontroll tirsdag kveld.

Her var resultatet følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Foretaket fikk et overlastgebyr på 11.000 kroner og sjåføren måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En sjåfør ble anmeldt på grunn av brudd på kjøretid og døgnhvil. Sjåføren måte i tillegg betale et gebyr på 9000 kroner. for brudd på to døgnhviler. Tre sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet manglende pauser og døgnhvile.

Ett vogntog med farlig gods fikk bruksforbud på grunn av manglende fareseddel og ikke tilstrekkelig sikret last.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av alvorlige tekniske mangel.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av bredden.

Ni kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

