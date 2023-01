Frontkollisjon: Syv personer var i bilene

Nødetatene fikk melding om trafikkulykke mellom to personbiler på FV13 Ryfylkevegen like sør for krysset til Fistervegen.

Ulykken ble meldt rundt 13.30 1. nyttårsdag og det skal være en front-mot-front-ulykke, opplyser politiet.

– Syv personer involvert, alle skal være ute av bilene. Veien er stengt for trafikk ved ulykkesstedet.

Ute av bilene

Klokken 13.45 melder operasjonsleder at ambulansen er fremme på stedet og at det er startet pasientbehandling.

– Alle skal være ute av bilene. Det er meldt om glatte partier på strekningen frem mot skadestedet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet opplyser videre at en av personene er fraktet til SUS med luftambulanse. De seks andre blir tilsett av helsepersonell på en adresse i nærheten av skadestedet.

Skaper kø

Det rapporteres også om køer rundt ulykkesstedet som følge av ulykken.

Like før klokken 14.30 melder politiet at ett felt er åpnet igjen etter at hele veien hadde vært stengt en periode

– Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet. Bilberging er på vei, melder operasjonsleder.

[ Nyttårsnatten: Preget av bråk og vold ]