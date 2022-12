Torsdag klokken 12.25 fikk nødetatene melding om et trafikkuhell i Ullandhaugveien i Bekkefaret i Stavanger. En bil kjørte av veien, over et skilt og inn i to parkerte biler.

Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt er det snakk om en del materielle skader.

Ambulanse har tatt med sjåfør til sjekk på sykehuset.