Mistet førerkortet etter at han ble tatt for promille

Den 64 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

23. oktober i år, omkring klokken 02.15, kjørte han bil på Somaveien i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 02.48 samme natt viste en alkoholkonsentrasjon på 0,78 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,56.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken og viste blant annet til analyseresultatene. Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

Straffen ble ubetinget fengsel i 24 dager og 15.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år regnet fra den 23. oktober.

