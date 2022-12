Kvinne var ute og kjørte bil i cannabisrus

9. mai i år, omkring klokken 09.20, kjørte den 35 år gamle kvinnen bil på Godeset til tross for at hun var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av henne samme dag klokken 10.34 viste en ruspåvirkning tilsvarende over 0,5 i promille.

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus. Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken og viste blant annet til anmeldelsen og blodprøveresultatet.

«Det er ikke tvil om at siktede har gjort det hun er siktet for. Selv om hun ikke følte seg påvirket, har hun i det minste vært uaktsom med tanke på at hun var påvirket i vegtrafikklovens forstand under kjøringen», heter det i dommen.

Etter en samlet vurdering kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Hun ble også dømt til å betale en bot på 15.000 kroner.

I tillegg mistet hun førerretten i 13 måneder regnet fra 9. mai i år, og hun må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

