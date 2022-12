Frustrert mann hadde kniv, brekkjern og CS-gass

Den 43 år gamle mannen møtte ikke i rettsmøtet som nylig ble holdt i Sandnes tinghus.

Natt til søndag 7. august i år fikk politiet meldinger om en person som gikk i veibanen ved Sandnesveien. En patrulje reiste til stedet og traff 43-åringen. Han var frustrert, oppskaket og virket utav seg. En politibetjent tilbød å kjøre ham hjem, noe han takket ja til. Ved visitasjon før innsettelse i politibilen, fant politiet en kniv, et brekkjern og en boks CS-gass i sekken hans.

Retten kom til at det ikke var tvil om at 43-åringen hadde båret gjenstandene på offentlig sted og at han ikke hadde aktverdig formål med å bære noen av gjenstandene.

«For ordens skyld nevner retten at tiltaltes forklaring på hvorfor han hadde gjenstandene med seg – selvforsvar – ikke er et aktverdig formål», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 14.400 kroner og 2000 kroner i saksomkostninger.

Han fikk også inndratt, kniven, brekkjernet og CS-gassen til fordel for statskassen.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]