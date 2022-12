Skrev at dersom han ikke fikk penger ville han dra til Nav og knuse ruter på bygget deres

Den 25 år gamle mannen fra Jæren erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

11. november i fjor sendte han en melding til en ansatt i Nav at der han ga uttrykk for at dersom han ikke fikk penger ville han reise til Nav-kontoret og knuse ruter på dette.

«Tiltalte har erkjent at han husker å ha sendt en slik melding. Han forklarte imidlertid i retten at meldingen ble sendt i ren frustrasjon siden han ikke hadde fått penger han mente han hadde rett til og var avhengig av til livsopphold. Tiltalte forklarte at han ikke hadde tenkt å realisere trusselen», heter det i dommen.

29. april i år var han også frustrert over at han ikke hadde penger og ikke fikk de utbetalinger han mente seg berettiget til fra NAV. Han prøvde derfor å komme i kontakt med NAV, men uten å få noen i tale. Etter arbeidstid den aktuelle fredagen kontaktet han sin tidligere veileder på Messenger og ved en rekke telefonoppringninger til hennes private mobiltelefon. I løpet av ettermiddagen ringte han henne opp mot 90 ganger. Tiltalte ringte fra et ukjent nummer, slik at kvinnen ikke fikk blokkert ham.

29. april i år, omkring klokken 18.50, kjørte han bil på Jæren til tross for at han var påvirket av cannabis.

«Tiltalte har erkjent straffskyld for forholdet og forklart at han hadde røykt hasj tre dager før han kjørte. Han følte seg ikke ruset, men forklarte at han røykte hasj jevnlig på den tiden og visste at det var straffbart å kjøre i ruspåvirket tilstand. Tiltaltes skylderkjennelse legges til grunn, idet det underbygges av analyseresultat fra blodprøven. Tiltalte var i det minste uaktsom med hensyn til sin ruspåvirkning», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 36 dager og 5000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

