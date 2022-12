Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 59 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

2. september i år, omkring klokken 14.59, kjørte han bil i Gimramyrvegen på Sola. Her ble farten hans målt til 91 kilometer i timen i 60-sone.

Retten kom til at tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen i og logg for stasjonær trafikkkontroll. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 59-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

Retten kom til at 59-åringen skulle dømmes til å betale en bot på 13.000 kroner. Retten kom til at at han skulle dømmes til tap av førerretten.

59-åringen viste til at han jobber som yrkessjåfør. Likevel kom retten til at han skulle dømmes til tap av førerrett i sju måneder regnet fra den 2. september i år.

Ham må avlegge delvis førerprøve for å få denne tilbake.

