Må betale for å ha fikset på vitnemålet

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Forut for 19. april i år, i forbindelse med at han søkte studieplass, forfalsket han sitt eget vitnemål ved å endre to karakterer.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse og utskrift av kompetansebevis fra en videregående skole.

«På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig, ved å bruke et dokument han visste var forfalsket», heter det i dommen.

22-åringen forklarte i retten at forfalskningen opprinnelig ble foretatt for å vise vitnemålet til egne foreldre, og deretter brukt til å søke studieplass.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at mannen skulle dømmes til fengsel i 14 dager. Retten kom til at dette var noe strengt og kom til at han kunne dømmes til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 7500 kroner.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]