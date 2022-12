Tatt to ganger på rappen for kjøring i cannabisrus

Den 29 år gamle mannen fra Sandnes møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Stavanger tinghus.

Retten kom til at hovedforhandlingen kunne gjennomføres uten at 29-åringen var til stede.

Mannen er tidligere fradømt førerretten for alltid. 23. mars i år, omkring klokken 12.15, var han på en kjøretur i Stavanger med en passasjer i bilen. På Våland møtte de en UP-patrulje, og etter at denne hadde snudd egen bil traff de på 29-åringen og passasjeren på gaten i nærheten.

En blodprøve viste at 29-åringen var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,2, og cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

Litt før midnatt 9. april i år var han på nytt ute på en kjøretur i Stavanger med to passasjerer i bilen. Denne gangen fulgte en UP-patrulje etter ham fra politistasjonen i Lagårdsveien til han ble stoppet ved Paradis stasjon. Denne gangen var han påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom også til at han skulle dømmes for to tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Straffen ble fengsel i 75 dager og 30.000 kroner i bot. Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

