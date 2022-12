Skal ha kjørt slik at alle fire hjul var i luften samtidig

16. januar 2023 må en 53 år gammel mann fra Sandnes møte i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for blant annet uaktsom kjøring. Dette ved at han i tidsrommet lørdag 6. august i år fra omkring klokken 23.50 til søndag 7. august i år til klokken 00.10 skal ha kjørt bil i Daleveien i Sandnes.

Politiet og brannvesenet var på stedet i forbindelse med at det brant i et lagerlokale.

Ifølge tiltalen skal han i alkoholpåvirket tilstand kjørt i høy hastighet og på en slik måte at både polititjenestepersoner og brannpersonell som var på stedet måtte flytte seg for ikke å bli truffet av bilen. Videre kjørte han slik at bilen på et tidspunkt hadde alle fire hjul i luften samtidig. Han skal også ha kjørt over brannslukkingsutstyr og forsinket brannslukkingsarbeid som pågikk på stedet.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 01.07 skal ha vist en alkoholkonsentrasjon på 0,22 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,44.

53-åringen er også tiltalt for å ikke ha stanset for politiet til tross for at det var gjort tegn om å stanse.

Han skal også ja kjørt over et gren/samlerør tilhørende Rogaland brann og redning IKS til enverdi av 11.687,50 kroner, noe som medførte at det ble ødelagt.

Om kvelden den 7. august skal han også ha oppbevart et registreringspliktig skytevåpen i en plastkoffert i kjelleretasjen på boligen sin.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning, inndragning og tapstid.

