Politiloggen: – Kjørte med 2,2 i promille

Klokken 3.35 observerte en politipatrulje to personer som slåss inne på et serveringssted i Stavanger sentrum. Når patruljen gikk imellom for å stanse slagsmålet, blandet en tredje person seg inn. Alle tre ble påsatt håndjern.

To menn, i 20–30 årsalderen, ble pågrepet og innsatt i arrest i forbindelse med hendelsen. Politiet oppretter sak.

Ikke så lenge før, i 3- tiden, hadde politiet fått melding om at en person var slått ned vet Rutebilstasjonen i Stavanger. En politipatrulje var raskt på stedet, men da hadde gjerningspersonene forsvunnet fra stedet. Politiet var i dialog med fornærmede, og søkte etter gjerningspersonene.

Fornærmede, mann i 20 årene, ble kjørt til legevakten for sjekk, med ukjent skadeomfang. Politiet har sikret spor på stedet og søkt etter gjerningspersonene uten hell. Sak opprettet.

Slo etter tilfeldige folk

Klokken 23 fikk politiet melding om en beruset mann som sprang rundt å slo etter tilfeldige folk i Sandnes sentrum. Politiet fikk raskt kontroll på mannen, som ble framstilt på legevakten og deretter innbrakt til arresten. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted, og for å nekte å oppgi personalia.

Klokken 21.25 fikk politiet melding om et kjøretøy som vinglet veldig i kjørebanen i området ved Kvadrat. Det ble blant annet meldt om at en fotgjenger nesten ble påkjørt. Politiet rykket ut, og fikk kontroll på fører i 40-årene, som framsto som ruset. Føreren blåste til 2,2 i promille, og ble framstilt for nødvendige prøver. Politiet oppretter sak.