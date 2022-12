Store redningsressurser er på vei til Figvedtjørn ved Figgjo.

En melder inn til politiet har forklart at han for cirka 20 minutter siden observerte en person på isen. Da melder passerte samme vann cirka klokken 13.05, så han ikke personen, men et hull på det islagte vannet. Store redningsressurser er på vei til stedet, melder politiet.

Mannskap fra Ålgård, Stangeland og dykkere fra Stavanger stasjon rykker ut.

Saken oppdateres.