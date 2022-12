Svindlet Nav og kjørte bil i cannabisrus

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse sa han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 11. mai 2020 til 22. november samme år sendte han meldekort til Nav der han unnlot å føre timene han jobbet. Det reelle timetallet var 892,5 timer, noe som førte til at han fikk utbetalt 202.631 kroner som han ikke hadde krav på.

Retten kom også til at 33-åringen skulle dømmes for å ha kommet med uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

21. mai i år, omkring klokken 20.55, kjørte han bil på Røynebergvegen i Sola til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham samme dag viste en konsentrasjon av THC i blodet tilsvarende over 1,2 i promille.

«I skjerpende retning vises det til de sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende både for så vidt gjelder dagpengebedragerier og kjøring i påvirket tilstand. Det vises videre til at siktede i 2019 fikk en påtaleunnlatelse for dagpengebedrageri, samt at han i 2017 ble dømt for kjøring i påvirket tilstand», heter det i dommen

Retten mente også at individualpreventive hensyn tilsier at en streng reaksjon. Samtidig la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at han har samtykket til tilståelsesdom.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 52 dager, samt en bot på 68.000 kroner.

Han ble også fradømt førerretten i to år regnet fra den 21. mai i år, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

