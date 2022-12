Dømt for båtpromille

Mann i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

8. juni i år, omkring klokken 01.25, førte han en motorbåt i Strand kommune til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av han viste en promille på 1,2.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse og retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet.

«I skjerpende retning vises det til de allmennpreventive hensyn som taler for at det reageres strengt mot båtføring i påvirket tilstand. Siktelses atferd ledet til en omfattende redningsaksjon, og kunne lett ha fatt enda større konsekvenser både for ham og andre», heter det i dommen.

Retten fant det også skjerpende at mannen i mars 2020 ble dømt føring av båt i påvirket tilstand, og at også individualpreventive hensyn taler for en streng reaksjon. I formildende retning la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Politiet ville også at mannen skulle idømmes førerforbud for fritidsbåt i to år. Retten kom til at den i utgangspunktet var enig med politiet at det ville ha vært riktig med et slikt forbud.

Samtidig kom retten til at det var forhold som gjorde at et slikt forbud ville føre til «urimelige virkninger» for mannen, og at det derfor ikke skulle idømmes et førerforbud.

