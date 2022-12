Byggefirma med forsvunnet innehaver ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 28 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 108.726 kroner i skyldig merverdiavgift med mer.

28-åringen har drevet et byggefirma på Haugalandet som et enkeltpersonforetak.

Han møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

«Konkursbegjæring og innkalling til rettsmøtet ble forsøkt forkynt for skyldneren ved hovedstevnevitne. Skyldner var imidlertid ikke mulig å få kontakt med på telefon og forsøkt oppsøkt på bopelsadresse uten påtreff», heter det i kjennelsen.

Et vitne på mannens adresse skal ha opplyst til hovedstevnevitne at mannen flyttet for omkring ett år siden.

«Retten har imidlertid en aktivitetsplikt, herunder at den bør forsøke å nå skyldneren på annen måte. Det har blitt forsøkt å ringe skyldner og oppsøke han på bostedsadressen. Utover dette har ikke retten ytterligere opplysninger om skyldneren, herunder hvor han har flyttet, og retten finner at det som er foretatt er tilstrekkelig etter konkursloven § 70», skriver retten.

Retten kom til at det ikke er holdepunkter for at saksøkerens framstilling av saken er uriktig og la denne til grunn.

«Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 12.10.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er derfor ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. februar 2023.

