Vil ha 4400 kroner av mann etter kjøring på E 39

7. august i år, omkring klokken 22.16, skal en 45 år gammel mann ha blitt målt til 104 km/t på Motorveien i Sandnes, der fartsgrensen er 90 kilometer i timen.

For dette har han fått et forelegg på 3700 kroner.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud til deg om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

Dette har han nektet å vedta noe som gjør at saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 19. desember.

Her vil det bli lagt ned påstand om at mannen skal betal en bot på 4400 kroner og i tillegg risikerer 45-åringen å måtte betale saksomkostninger til det offentlige.

