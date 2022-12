Kvinne (54) valgte å svindle Nav

Den 54 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 25. februar 2019 til 26. januar 2020 leverte hun meldekort til Nav der hun unnlot å føre alle timene hun jobbet ved en arbeidsplass i Stavanger. I den aktuelle perioden arbeidet kvinnen 907,5 timer, mens hun i meldekortene til NAV oppga at hun hadde arbeidet til sammen 567,5 timer. Differansen mellom de registrerte timene og de faktiske arbeidstimene utgjør 340 timer, noe som medførte at hun uberettiget mottok 84.392 kroner i dagpenger.

Rettens flertall kom til at hun hadde handlet forsettlig og at hun skulle dømmes for forholdet. I tillegg kom retten til at hun skulle dømmes for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel og kvinnens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen satt til betinget fengsel i 22 dager. Hun ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]