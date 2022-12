Ga bruksforbud og gebyrer i vinterkontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland fredag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

En varebil ble veid til 4100 kilo, dette er en overlast på 600 kilo da tillatt vekt på varebiler er maksimum 3500 kilo. Kjøretøy registret opp til 3500 kilo får gebyr på 3000 kroner når overlast blir mer eller 500 kilo Det blir også gitt bruksforbud og kjøretøy må ned til lovlig vekt før videre kjøring.

Et vogntog hadde avrenning og det dannet seg isbiter bak på semitralle som dekker lys. Vogntoget hadde også to dekk som var under lovlig mønsterdybde. På grunn av føret så ble det gitt bruksforbud i tillegg til gebyr på dekk, som er 2000 kroner per dekk, på kjøretøy over 3500 kilo.

Et vogntog var for bred, her måtte kjøretøyet tas inn til normal bredde før videre kjøring.

En lastebil hadde 2200 kilo for mye på bakaksel og fikk et gebyr på k 7400 kroner. Fører måtte laste ned til lovlig vekt før videre kjøring.

En lastebil fikk teknisk mangel på sprukket frontrute.

Et vogntog hadde tre dekk som var under lovlig mønsterdybde, her ble det gitt bruksforbud og 2000 kroner per dekk i gebyr. Her manglet også vognkort.

Et vogntog manglet en kjetting og vognkort på semitralle, det ble gitt et gebyr 1500 kroner for kjetting og 500 kroner for manglende vogntog, samt bruksforbud til mangler var på plass.

En spesialtransport fikk bruksforbud for kjøring i forbudt tidsrom.

[ Transportfirma slått konkurs ]