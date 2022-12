Vil ha 12.000 kroner av mann etter kvalm på utested

22. desember i år må en 39 år gammel mann møte i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det er at 20. august i år, omkring klokken 18.00, skal ha oppholdt seg på et utested i Stavanger sentrum.

Da han ble bedt om å forlate stedet grunnet beruselse, skal han nektet han å gå ut og hadde en aggressiv atferd som førte til at de ansatte på stedet måtte legge ham i bakken og holde han nede inntil politiet ankom.

For dette har han fått et forelegg på 10.000 kroner.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud til deg om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

39-åringen har imidlertid nektet å betale forelegget, noe som er grunnen til at saken skal opp for retten.

Der vil det bli lagt ned påstand om at 39-åringen skal betale en bot på 12.000 kroner. I tillegg risikerer han å betale saksomkostninger til det offentlige.

