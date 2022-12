Bilen havarerte og mannen hadde 2,18 i promille

Den 55 år gamle mannen fra Bryne erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. februar i år, omkring klokken 11.50, fikk politiet melding om at det sto en bil på Røynebergsletta som hadde blitt påført en skade. Ifølge meldingen kom det også fram at føreren av bilen kunne være ruspåvirket.

Da en politipatrulje kom til stedet så de at det ene hjulet hadde falt ut mot siden slik at den ikke kunne kjøres, og ved nærmere undersøkelse så de at noe hadde knekt i hjulopphenget.

Da de kom til stedet så de også en mann som satt i bilens førersete, og føreren viste seg å være 55-åringen. Da politiet ba ham om å gå ut av bilen framsto han som ustø og ruspåvirket, noe som førte til at han ble bedt om å blåse i et alkometer som ga høyt utslag. Da det klokken 12.53 ble tatt en blåseprøve på ham på Stavanger politistasjon viste denne at han var påvirket av alkohol med 1.09 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 2,18.

55-åringen forklarte i retten at han og en kollega hadde drukket vodka, blant annet på en parkeringsplass på Forus og at det var sønnen til kollegaen som hadde ført bilen.

«Etter rettens syn framstår tiltaltes forklaring som åpenbart oppkonstruert og helt uten troverdighet. Retten peker for det første på at historien i seg selv til dels bærer preg av å være ulogisk og usammenhengende», heter det i dommen.

Det mest sentrale for retten var at 55-åringen i løpet av etterforskningen og hovedforhandlingen har endret forklaring flere ganger om hvem som har kjørt den aktuelle bilen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet. Straffen ble ubetinget fengsel i 28 dager og 60.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må betale 3000 kroner i saksomkostninger.

