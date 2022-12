Spisested slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Food Arena AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 225.068 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Food Arena AS har holdt til på Lagårdsveien 91 i Stavanger og har blant annet hatt pizza, pasta og grillmat på menyen.

Spisestedet omsatte i 2020 for 809.000 kroner og fikk samme år et resultat på 10.000 kroner.

Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren et beløp, men hadde ikke oversikt over totalbeløpet. Skyldneren opplyste at hans eiendeler vesentlig består i en pizzaovn, kjøleskap, kjølebager og forskjellig kjøkkenutstyr. Skyldneren kunne ikke anslå eiendelenes samlede verdi eller den totale gjelden i rettsmøtet.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 10. oktober 2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Presumsjonen styrkes av skyldnerens forklaring i rettsmøtet. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 21. februar 2023.

[ Pensjonist betalte ikke 250.000 kroner - ble slått konkurs ]