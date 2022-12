Mistet førerkortet etter at han ble tatt i fartskontroll

20-åringen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. august i år, omkring klokken 22.50 kjørte han bil på Rv 13 gjennom Svotunnelen i retning Tau. Her ble farten hans målt i 128 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, vitneforklaring og logg fra fartsmålingen.

Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 20-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Til tross for at kjøreforholdene for øvrig var fine den aktuelle kvelden, kunne enhver uforutsett hendelse i veibanen, eller uoppmerksomhet fra siktedes side, ført til en alvorlig ulykke. Denne faren er særlig framtredende når fartsovertredelsen fant sted inne i en tunnel hvor det er liten sikkerhetsmargin mellom veibanen og tunnelveggen», heter det i dommen.

Retten mente også at det var skjerpende at 20-åringen hadde med seg en passasjer i bilen. Samtidig ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og en bot på 13.500 kroner.

Han mistet også førerretten i sju måneder regnet fra den 24. august i år og må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.

