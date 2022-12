Må betale 105.000 kroner etter å ha kjørt 350 meter

Den 35 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. oktober i år, omkring klokken 03.10 kjørte han bil på Skagenkaien i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 03.54 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,82 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,64.

«Det er ikke tvil om at siktede har gjort det han er siktet for. Han har i det minste vært uaktsom med tanke på at han var påvirket i vegtrafikklovens forstand under kjøringen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Kjøringen fant sted fra et utested ute på Holmen til en veisperring litt lengre inne på Skagenkaien, en strekning på 350 meter.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at kjøring i påvirket tilstand gir økt risiko for trafikkulykker. Retten finner det også skjerpende at siktede hadde en passasjer i bilen, og at kjøringen fant sted i et område og på et tidspunkt hvor det erfaringsmessig er mange fotgjengere i området», heter det i dommen.

Samtidig la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse til tross for at han ble tatt på fersk gjerning.

Straffen ble ubetinget fengsel i 24 dager. Da 35-åringen har en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 105.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Pensjonist betalte ikke 250.000 kroner - ble slått konkurs ]