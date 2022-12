Fraktet elleve tonn etsende syre og kjørte på en annen manns sjåførkort

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til fredag.

Resultatet av kontrollen var følgende.

Et nederlandsk kjøretøy ble observert mens det prøvde å snu i veibanen før kontrollstasjonen, føreren ble kontaktet og beordret til kontrollstasjonen for en utvidet kontroll. Etter en kontroll av kjøre -og hviletiden ble det oppdaget at føreren kjørte på en annen manns sjåførkort i tillegg til tre alvorlige brudd på døgnhvil og kjøretiden. Et av bruddene var en aktiv døgnhvil. Sjåføren hvilte kun tre timer og 36 minutter. Han ble pålagt døgnhvile på stedet mens politiets jurister behandlet saken. Kjøretøyet ble holdt tilbake ved at kjennemerker beholdes inntil forholdet er avgjort. Sjåføren har levert farlig gods på elleve tonn etsende syre i Norge.

Ett kjøretøy ble rapportert til skatteetaten på grunn av feil vektårsavgift.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dårlig sikt både framover og sidene.

Én begjært avregistrert personbil fikk bruksforbud på grunn av manglende omregistrering. Sjåføren betalte omregistreringsavgift på kontrollstasjonen.

Fem kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

[ Ti vogntog fikk bruksforbud ]