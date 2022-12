Pensjonist betalte ikke 250.000 kroner - ble slått konkurs

Det var en mann i Dalane som begjærte at en pensjonist i Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det er et krav på 250.000 kroner som igjen stammer fra et rettsforlik som er inngått i 2020.

I henhold til rettsforliket skulle pensjonisten betale 200.000 kroner innen 1. juli 2021, eventuelt 250.000 kroner innen 1. desember 2021. Beløpet er ikke betalt.

Da saken nylig var oppe i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, ble det blant annet vist til en utleggsforretning.

«I utleggsforretningen datert 3. oktober 2022 ble det besluttet utleggstrekk i saksøktes løpende utbetalinger fra januar 2023 til og med september 2024. Denne ble deretter endret/stanset i november 2022. Det er uenighet mellom partene om hvorvidt vedtaket om å stanse utleggstrekket er riktig eller ikke. Saksøkte opplyste å ha vært i kontakt med Namsfogden om å beslutte utleggstrekk igjen, men har ikke lagt fram noe dokumentasjon på dette. Retten mener spørsmålet om hvorvidt vedtaket om å stanse utleggstrekk er riktig uten betydning, idet utleggstrekket som er fastsatt den 3. oktober 2022 uansett ikke gir full dekning for kravet. Ifølge utleggsforretningen blir summen som skal innbetales i trekkperioden kr 140 000. Kun deler av kravet på kr 250 000 blir dermed innfridd», heter det i kjennelsen.

Retten foretok også en vurdering av inntektene og eiendelene til pensjonisten der resultat var at retten la til grunn at han er insolvent, og at vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. januar 2023.

