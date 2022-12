Branntilløp i bedrift på Forus

Klokken 09.30 torsdag melder brannvesenet om at de rykker ut og sjekker etter at de har fått melding om tørrkoking i Fabrikkveien på Forus.

Ti minutter senere melder politiet at det har vært et mindre branntilløp på et kjøkken i en bedrift på Forus.

– En del røyk i lokalet. Brannen er slukket nå. Ingen skadet, melder politiet på Twitter.

Ifølge politiet har de foretatt en åstedsundersøkelse på stedet og oppretter sak på forholdet.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]