Sliten mann (56) kom med trusler etter tur på byen

Da den 56 år gamle mannen møtte i Stavanger tinghus forklarte han at han ikke husket at han hadde kommet med trusler mot politiet.

Hendelsen fant sted i forbindelse med at 56-åringen hadde vært på et utested på Skagenkaien i Stavanger 24. juli i år. I forbindelse med at han skulle settes i politiets cellebil omkring klokken 00.15 skrek han mot politibetjentene at han skulle begrave dem. I forbindelse med at han skulle settes i arresten strittet han imot og sa til en politibetjent at han skulle drepe ham og at han skulle huske ham.

56-åringen forklarte at han husker at han tidligere på kvelden kom hjem fra jobb og var sliten, og hvor han tok seg noen sider, før han bestemte seg for å ta en tur på byen. Han fikk en av sine sønner til å kjøre seg til Stavanger sentrum. Han dro først et sted hvor han fikk seg litt mat før han gikk opp på et utested og bestilte seg noen øl.

Han forklarte også at han husker vagt og glimtvis at han gikk ut fra stedet men også at han på et tidspunkt hadde en politimann over seg – og at denne vrengte armen bakover på ham, samt at han senere var i arresten.

Inne i arresten fortsatte 56-åringen å lage støy i flere timer utover natten, noe som også var til ulempe for andre innsatte.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet, og at allmennpreventive hensyn tilsa en kortere ubetinget fengselsreaksjon. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 15 dager.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]