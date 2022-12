Røykte cannabis og kjørte bil

Den 21 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

3. august i år, omkring klokken 23.00 kjørte han bil i Bærum til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 23.33 samme dag viste en påvirkning tilsvarende en promille på over 1,2.

21-åringen erkjente i retten at han hadde røykt hasj samme dag.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, og viste blant annet til en sakkyndig vurdering. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 21-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet har handlet med nødvendig skyld.

«Siktede kjørte bil under påvirkning narkotiske stoffer tilsvarende en promille på over 1,2. Det anses skjerpende at kjøringen har foregått på E18 som er en sterkt trafikkert høyhastighetsvei uavhengig av tid på døgnet», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager og en bot på 10.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

