Skrev ut gebyrer i vinterutrustningskontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag.

I løpet av kontrollen ble 32 kjøretøy kontrollert for vinterutrustning. Resultatet var tre gebyrer for dekk slitt under minimumskravet.

Ifølge Statens vegvesen kommer de til å ha flere kontroller når det gjelder vinterutrustningsutstyr og minner om følgende regler/datoer:

Følgende datoer gjelder for kjøretøy over 3500 kilo. 1. november er det krav til 5 mm mønsterdybde og kjettinger skal medbringes. 15. november er det krav til 3 peak snow flake vinterdekk merking, på fremre styrende hjul og alle drivaksler, resterende aksler skal være merket med M+S (mud and snow). Tilhengere skal være merket med M+S.

I tillegg fikk et vogntog bruksforbud for kjøring med spesialtransport i helgen, denne type kjøring er forbeholdt ukedagene og krever skriftlig tillatelse fra politimesteren hvis den skal foregå i helgen.

Det ble også skrevet ut tre kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

