Mann skal ha sagt at han ville ha utbetalt penger i dag

Saken mot den 35 år gamle mannen fra Jæren skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus 1. mars 2023.

Han må da blant annet svare for å ha truet ansatte i Nav.

I en telefonsamtale mellom 22. og 29. oktober 2021 skal han ha sagt at dersom han ikke fikk utbetalt penger i dag «så kunne bare politiet ringes etter hva han skulle gjøre med kontoret», eller lignende. I en telefonsamtale 29. oktober 2021 ba han en veileder i Nav om å viderebringe beskjed til en saksbehandler om at hun «bare skulle passe seg og at hun kunne dra til helvete», eller lignende. Den 9. november 2021 skal han ha skriftlig ha truet ansatte på et Nav-kontor.

Mandag 3. januar i år omkring klokken 08.00, ved Nationaltheatret i Oslo, skal han ha satt seg inn i bilen til en kvinne og sagt «kjør, kjør, kjør til helvete fra stedet. De skal drepe oss og de skal drepe meg» eller lignende, noe som skal ha fått henne til å kjøre ham rundt omkring i Oslo sentrum.

Tiltalen lyder også på to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort og brenning av ulovlig avfall.

