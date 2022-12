Klemte armen til trafikkbetjent da han fikk parkeringsgebyr

Den 24 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus.

6. mai i år, omkring klokken 11.00 skrev en trafikkbetjent ut et parkeringsgebyr på en bil som sto parkert i Stavanger.

Grunnlaget for gebyret var at bilen ikke hadde overholdt vilkår for å parkere. 24-åringen, som var eier av bilen, kom til stedet og var uenig i gebyret. Trafikkbetjenten forklarte ham da hvorfor bilen var feilparkert.

24-åringen ble irritert og tok tak i armen til trafikkbetjenten, men slapp taket da trafikkbetjenten ba ham om dette.

Da trafikkbetjenten avsluttet samtalen og begynte å gå fra stedet tok 24-åringen på nytt et grep rundt armen til trafikkbetjenten og trakk ham noe mot seg og sa: «Neste gang sverger jeg på at jeg skal knulle deg».

Da dette skjedde trykket trafikkbetjenten på en alarm og kommuniserte med trafikkselskapet, noe som førte til at 24-åringen slapp grepet.

Retten kom til at det var ubestridt at det var en amper situasjon, men uenighet om omfanget av den fysiske kontakten. Ved bevisvurderingen kom retten til at den skulle legge vekt på trafikkbetjentens forklaring, og at den skulle se bort fra 24-åringen forklaring om at kun var borti armen til trafikkbetjenten en gang med flat hånd og at dette var en form for «kompisdunking» for å oppnå kontakt.

«Retten har også̊ merket seg at tiltalte beskrev seg selv som «forbannet»», heter det i dommen.

Retten kom til at 24-åringens handling var klart uakseptabel og hans frustrasjon skulle fått utløp på andre måter.

«Retten har under tvil kommet til at straffen kan gjøres betinget. Det legges vekt på at volden, et grep rundet den ene armen utpå softshellsjakken, var i nedre sjikt. Handlingen ble begått i affekt og må ansees som en engangshendelse. Tiltalte har aldri vært dømt for integritetskrenkelser. Retten har i lys av dette kommet til at straffen kan settes til fengsel i 25 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

24-åringen ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

