Byhaugtunnelen har åpnet

Statens vegvesen skriver i en pressemelding fredag at Byhaugtunnelen åpner klokken 13.00 fredag.

«Tunnelen åpner for trafikk klokken 13.00. Vi har fått midlertidig brukstillatelse», skriver Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør i Statens vegvesen til Aftenbladet.

Ifølge Aftenbladet har Byhaugtunnelen har vært stengt siden 23. november 2020 på grunn av omfattende oppgradering. Tunnelen skulle egentlig åpnet for trafikk igjen i vår, men det har vært en rekke forsinkelser og utsettelser gjennom sommeren og høsten.

Fortsatt jobbes det med oppdatering av risikoanalyser for tunnelen, men nå har altså Vegdirektoratet gitt en midlertidig brukstillatelse, slik at tunnelen kan åpne for trafikk parallellt med at Vegvesenet sluttfører dokumentasjonsjobben.