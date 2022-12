Gjorde en grov feilvurdering og ble tatt for ruskjøring

Kvinnen i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. februar i år, omkring klokken 18.50, kjørte hun bil på Jæren til tross for at hun var påvirket av narkotiske tabletter og cannabis.

Ifølge kvinnen gjorde hun en grov feilvurdering når hun tenkte at hun kunne kjøre, og forklarte seg om bruken av tablettene og at hun hadde røyket hasj kvelden før.

Rusmiddelundersøkelsen viste at hun hadde THC i blodet tilsvarende en påvirkningsgrad på over 0,5 i promille. Retten kom til at hun hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet uaktsomt.

«Ruspåvirket kjøring er forbundet med fare. Retten kan ikke se at det foreligger spesielle skjerpende omstendigheter. I formildende retning vektlegges at siktede har erkjent straffeskyld og har samtykket i tilståelsesdom», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og 18.000 kroner i bot. Hun mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

