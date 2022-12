Vil ha 22.800 kroner av mann etter at han skal ha kontaktet kvinne

25. januar neste år må en 54 år gammel mann fra Sandnes møte i Sør-Rogaland tingrett etter at han er gitt et forelegg for å ha krenket et besøksforbud han er gitt i forhold til en kvinne.

Besøksforbudet var gitt 18. mars i år og varte til 17. juni i år. Han skal blant annet ha kontaktet henne og møtt opp på hennes boligadresse, samt sendt meldinger til henne med mer.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud til deg om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

Forelegget var på 19.000 kroner. Siden 54-åringen har nektet å vedta dette har saken gått til retten.

Der vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale en bot 22.800 kroner.

