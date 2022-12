Skal ha kastet truse mot politibetjent

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot en 30 år gammel kvinne.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus 12. januar 2023 og da må hun blant annet svare for vold mot politiet.

29. september i fjor, omkring klokken 22.20, skal hun ved gangstien langs jernbanen på Lura ha slått en politibetjent i ansiktet i forbindelse med at politibetjenten forsøkte å få kontroll på henne i forbindelse med et oppdrag. Hun skal videre ha spyttet og sparket mot to politibetjenter på stedet.

7. desember i fjor skal hun ha kastet trusen sin mot en politibetjent i forbindelse med at hun skulle settes i arresten. I tillegg skal hun også ha spyttet mot politibetjenten.

8. februar i år, omkring klokken 19.55, skal hun ha spyttet på en politistudent i ansiktet under et oppdrag på Bybrua i Stavanger.

14 mai i år, omkring klokken 15.00 skal hun ha bitt en politibetjent i leggen i forbindelse med at politibetjenten skulle sette håndjern på henne. Hendelsen skal ha funnet sted i Bryne sentrum. Da hun noe senere skulle fraktes til arresten skal hun ha kommet med skjellsord og trusler mot politipatruljen.

Blant annet skal hun ha gitt uttrykk for følgende: «jævla fitter», «men eg kan sei dåkkår ein ting – nå som eg har blitt lovlydige og dåkkår fortsatt behandle meg sånn, eg komme til å raukjøra dokkår heile jævla gjengen», «eg ska voldta dåkkår og heile familien» og «eg ska dreba faen meg alle, alle ska eg dreba, så ska eg dreba meg sjøl til sist» eller lignende.

