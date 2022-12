Firma som har drevet med båt slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet T/C Management AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 328.183 kroner i arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk med mer.

T/C Management AS har drevet innenfor bransjen skipsmegling og møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

«Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er forkynt for skyldneren ved at det i samsvar med domstolloven § 176 er lagt melding på mottakers dør. Begjæringen og innkallingen er lovlig forkynt. Saksøker opplyste i retten at heller ikke de har hatt noe kontakt med saksøkte, og at de ikke har åpnet dokumenter de har sendt dem i Altin. Det som er foretatt er tilstrekkelig etter domstolloven § 185», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

«Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. januar 2023.

