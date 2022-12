Tatt for ruskjøring mens hun hadde datteren i bilen

Den 40 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

23. september i år, omkring klokken 18.10, kjørte hun bil på Tasta til tross for at hun var påvirket av cannabis og narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av henne klokken 18.43 viste en påvirkning tilsvarende over 1,2 i promille.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble underbygget av de øvrige opplysninger og bevis i saken, inkludert opplysningene i anmeldelsen om at siktede ble stanset bak rattet for mistanke om ruspåvirket kjøring og at hun da avla positiv spyttprøve, sammenholdt med analyseresultat fra blodprøven.

«Retten er etter dette ikke i tvil om at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Hun har selv forklart at hun røykte hasj og inntok Xanor eller Xanax som ikke var foreskrevet av lege kvelden før hun kjørte. Retten mener på denne bakgrunn at siktede visste at hun hadde inntatt ulovlige rusmidler før hun kjørte, men at hun var i villfarelse med hensyn til påvirkningsgraden», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på den høye påvirkningsgraden og at hun hadde med seg datteren som passasjer i bilen. Samtidig la retten noe vekt på at hun hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 21 dager. Når det gjaldt botens størrelse la retten vekt på at kvinnen ha svært dårlig økonomi og dømte henne til å betale 6000 kroner.

Hun mistet også føreretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

