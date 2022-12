Jobbet i barnehage, trengte penger og valgte å svindle Nav

Kvinnen i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett.

I perioden fra 3. februar 2020 til 3. januar i fjor sendte hun meldekort til Nav der hun ikke opplyste om alle timene hun jobbet som vikar i en barnehage. På denne måten fikk hun utbetalt 99.890 kroner hun ikke hadde krav på.

«Siktede erkjenner at det er meldt inn til sammen 24 meldekort i perioden, og hvor arbeidsgiver har opplyst at siktede har arbeidet i 22 av meldekortperiodene. Siktede har opplyst timer i to av meldekortene. Politiet har opplyst at siktede har oppgitt 83,5 timer i perioden, mens arbeidsgiver opplyser at siktede har mottatt lønn for 812,5 timer. Siktede bestrider ikke tallene, og forklarer at dette ble gjort fordi hun trengte pengene. Siktede erkjenner at hun med vitende og vilje har opptrådt som nevnt», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 21 dager.

