Ble anmeldt etter å ha kjørt med tilhenger

Statens vegvesen gjennomførte mandag en mobil kontroll i området Randaberg/Kvernevik.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To førere ble anmeldt etter dagens kontroll for kjøring uten gyldig førerrett, begge førerne trakk tilhengere som krever BE-sertifikat. Er man usikker på om man har lov og trekke tilhengeren man skal ha med seg, kan dette kontrolleres her.

Ett vogntog fikk bruksforbud med overlast, eieren av kjøretøyet fikk i tillegg et overlastgebyr på 2450 kroner.

Det ble skrevet ut 10 kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

Også på Krossmoen kontrollstasjon ble det mandag gjennomført en kontroll.

Her var resultatet følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring.

To kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Én sjåfør ble anmeldt for ikke å stoppe for skiltet kontroll.

Det ble gitt et gebyr for manglende vognkortpå 500 kroner.

