Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Hinna Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 255.802 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Hinna Bygg AS har holdt til i Sandnes. Firmaet omsatte for litt over 5,5 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 236.000 kroner før skatt.

«Skyldneren har opplyst at selskapet har en kundefordring som er stor nok til å dekke gjelden. Da fordringen er bestridt og mer enn ett år gammel, er forsøkt inndrevet for forliksrådet som har innstilt saken, og søksmål for tingretten ikke er tatt ut, er det betydelig usikkerhet rundt verdien på fordringen. Inndrivelsen vil uansett ventes å ta såpass lang tid at betalingsudyktigheten ikke kan anses forbigående. Det er ikke virksomhet i selskapet, og gjelden overstiger eiendelene. Selv om skyldneren er uenig i de skjønnsfastsatte momskravene og kan eventuelt få redusert disse ved en senere klageomgang, må retten like fullt legge disse til grunn ved behandlingen av kravet, og skyldneren kunne også unngått situasjonen ved å sende inn momsoppgaver», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. januar 2023.

