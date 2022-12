Politilogg: Låste seg inne på soverommet etter å ha hørt uvedkommende i huset

Klokken 21.30 lørdag kveld fikk politiet melding om et slagsmål mellom flere personer på Torget i Stavanger. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på situasjonen. To menn i slutten av tenårene ble bortvist fra sentrum og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted.

Klokken 21.45 stanset en patrulje et uregistrert kjøretøy på Soma. Føreren, en mann i 20-årene, hadde ikke gyldig førerkort. Det ble ilagt bruksforbud på bilen som ble inntauet av bergingsbil.

Klokken 23.28 ringte en beboer i Løwolds gate politiet. Han hadde låst seg inne på soverommet sitt etter å ha hørt uvedkommende i huset. Da politiet kom til stedet, viste det seg at en terrassedør sto åpen og en laptop var forsvunnet. En politihund søkte i området uten funn.

Klokken 00.08: To unge gutter på 15 og 16 år var i besittelse av narkotika på Austrått i Sandnes. Foreldre/verger ble kontaktet.

Klokken 00.36 ble en vanskelig gjest bortvist fra Sømmevegen, Sola. Personen nektet å forlate stedet, og politiet ble derfor kontaktet. Da politiet bortviste gjesten, etterkom vedkommende pålegget.

Klokken 00.39: En vanskelig og kverulerende gjest på et utested i Stavanger fikk pålegg om å forlate stedet av politiet. Etterkom ikke dette og ble dermed anmeldt.

Klokken 00.58 ble en beruset ungdom funnet sovende på busstopp i Madlamark. En voksen og bekjent kjørte ungdommen hjem.

Klokken 01.09 fikk en politipatrulje melding om at en person hadde vist fram en kniv på et utested i Nedre Holmegate. Politipatruljer undersøkte og meldte om rolige tilstander under visitasjon. Det skal ha vært en situasjon på toalettet, såkalt knuffing, men ingen ble skadet. Det var ingen kniv involvert.

Klokken 01.18 kom en ambulanse over en skadet person i Storgata på Bryne. Personen var muligens utsatt for vold. Politipatruljer kom til stedet og undersøkte saken. Fornærmede framsto ikke samarbeidsvillig, og ville ikke fortelle hva som hadde skjedd. Han hadde kutt over og under øyet. Ble kjørt til legevakt.

[ Gjerningsperson på frifot etter innbrudd i sykkelbutikk ]