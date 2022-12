Kjørte på rødt gjennom lyskrysset – på andre siden av veien sto politiet

Den 35 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

28. mars i år, omkring klokken 10.25, kjørte hun gjennom et lyskryss på Lagårdsveien i Stavanger til tross for at trafikklyset viste rødt i hennes kjøreretning.

Den aktuelle dagen kjørte en politipatrulje på Lagårdsveien i nordgående retning. Ved lyskrysset utenfor Skatteetatens kontor fikk patruljebilen rødt lys da en fotgjenger hadde trykket på knappen for å aktivere trafikklysene. Like etter at patruljen hadde stoppet, fikk fotgjengeren grønn mann og krysset fotgjengerfeltet.

Kort tid etter at fotgjengeren hadde krysset veien kom 35-åringen kjørende i sørgående retning. Mens politipatruljen fortsatt sto på rødt lys så de at 35-åringen kjørte gjennom lyskrysset uten å stanse. Bilen som kom bak henne stanset imidlertid.

Politipatruljen bestemte seg for å snu og kjøre etter 35-åringen og hentet henne raskt igjen. Etter noen forsøk fikk de også stanset henne. Ifølge kvinnen mente hun at hun hadde kjørt på grønt lys. Mens den ene politibetjenten snakket med 35-åringen, snakket den andre politibetjenten med kvinnen som hadde kjørt bak henne.

Hun forklarte at hun hadde kjørt mot lyskrysset, sett at det var rødt, og at hun tenkte «oi, nå̊ kjørte bilen foran meg på rødt lys», og at hun selv stanset i lyskrysset.

«Etter den samlede bevisførselen er retten overbevist utover all rimelig og fornuftig tvil om at tiltalte passerte lyskrysset mens hun hadde rødt lys», heter det i dommen.

Dermed ble hun dømt til å betale en bot på 8900 kroner og hun må også ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

