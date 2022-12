Mann må betale 18.600 kroner etter at han var på byen

Den 27 år gamle mannen nektet straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

5. juni i år skal han omkring klokken 00.35 ha fått et pålegg av politiet om å forlate Stavanger. Dette gjorde han ikke, noe som medførte at han fikk et forelegg. Dette har han nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken har vært oppe i retten.

Klokken 00.15 fikk politiet melding fra et utested på Skagenkaien. Da en politipatrulje kom til stedet ble de møtt av at en gjeng med vektere lå oppå eller delvis oppå en annen mann på bakken. Patruljen tok hånd om personen på bakken, satte på ham håndjern og tok ham med seg ut fra stedet. Vedkommende reiste seg opp og gikk frivillig ut sammen med dem. På det tidspunktet hadde også andre patruljer kommet til for å bistå.

Da betjentene snakket med 27-åringen, framsto han som amper og aggressiv. Han mente seg urettmessig behandlet av vekterne på stedet. Etter en liten stund fikk de roet ham ned slik at de kunne ta av håndjernene og snakke med tiltalte. Under samtalen ga 27-åringen uttrykk for frustrasjon over behandlingen han hadde fått av vekterne, og han ønsket å få snakke med sjefen til vekterne på utestedet.

Politiet kom til at de skulle gi ham et pålegg om forlate Stavanger sentrum fram til klokken 08.00 neste morgen.

Dette gjorde han ikke og til slutt endte 27-åringen opp i arresten.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet og satte straffen til en bot på 15.600 kroner.

I tillegg må han også ut med 3000 kroner i saksomkostninger.

[ Hadde drukket åtte øl – så ringte en jente han hadde begynt å date og trengte hjelp til noe ]