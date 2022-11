Vogntog fikk bruksforbud fram til gebyrene var betalt

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgede:

En utenlandsk transportør fikk et overlastgebyr på 7400 kroner i tillegg til at det ble skrevet ut ett gebyr på 8000 kroner for manglende autopassavtale. Vogntoget fikk bruksforbud til det er omlastet til lovlige vekter og gebyrene er betalt.

Det ble utdelt åtte bruksforbud for manglende sikring av gods.

13 kjøretøy må utbedre tekniske mangler som ble påvist under kontrollen.

12 førere fikk kontrollert kjøre og hviletiden sin med alt i orden.

Også på Sokn kontrollstasjon hadde Statens vegvesen kontroll tirsdag.

Her var resultatet følgende:

Det ble gitt et gebyr på 8000 kroner for manglende autopassavtale, og et gebyr på 500 kroner for manglende dokumenter.

Det ble også gitt fem bruksforbud på grunn av lastesikring, sikthindring og feil merking av spesialtransport.

