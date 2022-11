Transportfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 36 år gammel kvinne ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 798.842 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Kvinnen har drevet et transportfirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak.

Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det aktuelle beløpet. Skyldneren opplyste at de ikke har egne eiendeler, men leier bilene. Det er ikke gjeld utover kravet. Virksomheten er igangværende. Det er ingen registrerte ansatte, men samboeren jobber der på fulltid. Skyldneren erkjente ikke å være insolvent over tid da de fortsatt har oppdrag, men motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Retten legger la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Det ble den 13.09.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 20. januar neste år.

